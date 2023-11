Rapina in banca da 40 mila euro: terrore e 7 persone sequestrate

Sono entrati in banca, hanno immobilizzato con delle fascette un cliente e sei dipendenti, costringengoli poi ad entrare in una stanza con un punteruolo. Poi si sono attivati per prendere il denaro, 40 mila euro, per poi allontanarsi: la rapina è andata in scena nel primo pomeriggio ad Ellera ed a muoversi per le indagini è stata la polizia di Stato di Perugia. Il colpo c’è stato dopo che i malviventi hanno atteso 45 minuti per l’apertura della cassa a tempo. «Le vittime successivamente sono riuscite a liberarsi dalle fascette e a contattare la polizia di Stato», spiega la questura. Sul posto anche la squadra Mobile e il gabinetto provinciale della polizia Scientifica. Proseguono gli approfondimenti investigativi per risalire ai responsabili.

