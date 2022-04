Rapina violenta ad Arrone: è caccia alla banda

Rapina violenta e a mano armata intorno alle ore 20 di venerdì sera, in orario di chiusura, al supermercato Conad City di via Marconi, ad Arrone (Terni). In azione – si apprende – tre soggetti a volto coperto che, dietro la minaccia di una pistola, probabilmente giocattolo o a salve, hanno minacciato il personale presente in quel momento, costringendo la commessa a stendersi a terra, per poi mettere le mani sull’incasso della giornata. Il bottino è stimato fra i 2 e i 3 mila euro, con una parte dei soldi persa nei pressi dell’esercizio commerciale durante la fuga.

Aggredito: quasi trenta punti di sutura



Secondo quanto ricostruito, il titolare avrebbe inizialmente pensato si trattasse di uno scherzo, poi ha cercato di opporsi all’azione criminale ma è stato malmenato, tanto da rendere necessario l’intervento del 118 e quindi il trasporto in ospedale per le cure del caso. L’uomo, colpito più volte alla testa con il calcio di una pistola, ha riportato un trauma cranico e ferite che hanno richiesto quasi trenta punti di sutura: nel corso della notte – in stato di shock – è stato dimesso dal pronto soccorso con alcuni giorni di prognosi. I lunghi momenti di terrore della rapina si sono conclusi con la fuga a piedi dei malviventi – forse assistiti da un ‘palo’ – nelle vie limitrofe. Sull’accaduto sono in corso indagini a tappeto da parte dei carabinieri del comando provinciale di Terni che puntano ad individuare – anche con l’ausilio delle immagini di alcune telecamere – i responsabili del grave fatto.

Il sindaco Di Gioia: «Vigliacchi»

«Vigliacchi. La nostra comunità – lo sconcerto del sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia – non ha mai registrato gesti di tale e inaudita violenza. Una famiglia che conosciamo tutti, da sempre, vicina alle persone con grande sensibilità, rispondendo alle esigenze di un paese intero. Correre a piedi per non essere rintracciati non vi salverà le coscienze».