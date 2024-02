Rapinata gioielleria al centro commerciale Collestrada

LE FOTO

Rapina a mano armata ai danni della gioielleria Ipergioie, martedì sera poco dopo le ore 20.30, all’interno del centro commerciale di Collestrada (Perugia). Tre soggetti a volto coperto e armati con pistole – non è chiare se autentiche o giocattolo – hanno fatto irruzione nell’esercizio, minacciando le commesse presenti a cui hanno sottratto le chiavi per aprire le vetrine. Poi hanno arraffato i gioielli esposti, infilandoli in un sacco, e sono fuggiti dalla scena a piedi e quindi a bordo di un’auto di cui un vigilante è riuscito ad appuntare la targa. Paura per le dipendenti della gioielleria e anche per chi ha assistito alla pur rapida in scena, durata pochi minuti: nessuno si è fatto male ma la paura è stata certamente forte per tutti. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Perugia. Il bottino sarebbe di diverse migliaia di euro.