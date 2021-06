Rapinata in casa: arrestati cinque giovani

Cinque arrestati e una denuncia in stato di libertà. Questo l’esito di un’operazione dei carabinieri della Compagnia di Perugia a seguito di una rapina in casa a danno di una donna avvenuta lo scorso maggio.

I provvedimenti

Il blitz è scattato nella mattinata di martedì per eseguire le ordinanze emesse dalla magistratura: gli indagati sono tutti giovanissimi e l’accusa è di rapina aggravata in concorso. In tre sono finiti ai domiciliari, per i restanti due c’è il collocamento in comunità. L’operazione è stata condotta dai militari della stazione di Ponte San Giovanni dopo il colpo effettuato in un’abitazione anche con l’utilizzo di armi. Sono ancora in corso le perquisizioni.

Seguono aggiornamenti