Rapina aggravata e lesioni per i fatti dello scorso 6 e 12 luglio in centro storico a Perugia. Queste le accuse nei confronti di due tunisini di 30 e 27 anni, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere: si tratta di senza fissa dimora e gli arrestati sono giunti in seguito all’attività investigativa della squadra Mobile, coordinatore dalla procura della Repubblica di Perugia.

«Nella notte del 6 luglio scorso i due soggetti avrebbero commesso, in concorso tra loro, una rapina aggravata con lesioni personali – spiega in una nota il procuratore Raffaele Cantone con riferimento al primo caso – ai danni di un giovane egiziano che, nell’occorso, ha riportato una malattia giudicata guaribile in 12 giorni. Nello specifico, i due indagati, dopo aver avvicinato un cittadino egiziano classe 1999 e con una scusa, gli avrebbero strappato il telefono dalle mani per poi spruzzargli al viso dello spray al peperoncino e colpirlo al fianco con un coltello. In seguito, i due uomini si sarebbero dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. La vittima si era poi recata al pronto soccorso dove le venivano diagnosticate le già indicate lesioni personali».

Il secondo episodio c’è stato invece il 12 luglio al termine degli eventi di Umbria Jazz: «Il tunisino classe 95 si sarebbe avvicinato ad un giovane suo connazionale, classe 2004, e, senza un apparente motivo, lo avrebbe aggredito con uno spray al peperoncino e con un oggetto tagliente, verosimilmente un coltello, con il quale lo avrebbe colpito a volto, provocandogli lesioni personali gravissime ed in particolare uno sfregio permanente del viso. L’indagato si era poi dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce».

Il lavoro della squadra Mobile e della procura ha consentito di chiudere il cerchio, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza e all’ascolto dei testimoni. «In ragione della gravità degli eventi, all’esito degli accertamenti esperiti, è stata richiesta la misura cautelare nei confronti dei due soggetti per i reati di rapina aggravata e lesioni personali in concorso per l’episodio del 6 luglio e, a carico del solo 30enne, per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e di lesioni personali gravissime per l’episodio del 12 luglio». Il Gip ha poi emesso l’ordinanza per la misura cautelare.

Uno degli indagati è stato rintracciato e, sabato mattina, è stato sottoposto a perquisizione: «Trovato in possesso di uno spray urticante identico a quello utilizzato la sera dell’aggressione, oggetto poi sottoposto a sequestro». Ora è in carcere. L’altro è invece al momento irreperibile.