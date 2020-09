Rapinò sala slot, 34enne denunciato a Città di Castello

Pistola in pugno, entrò nella sala giochi ‘Gold Faraone’ di Città di Castello con il volto coperto dal cappuccio di una felpa per compiere una rapina da 6.000 euro dopo aver minacciato con l’arma la cassiera. A distanza di quasi un anno i carabinieri del Norm hanno chiuso il cerchio: denunciato un 34enne incensurato del posto che, nel corso dell’interrogatorio, ha confessato l’accaduto assumendosi le proprie responsabilità.

L’indagine e gli elementi

Pochi gli elemeti a disposizione degli investigatori nell’immediatezza del fatto. Dopo una serie di incroci e riscontri, le attenzioni si sono focalizzate sul 34enne: lo scorso maggio era stato fermato in centro in possesso di nove grammi di cocaina, quindi la successiva perquisizione domiciliare per ricercare elementi che potessero confermare il collegamento dell’uomo alla rapina. Così è stato: i militari hanno riconosciuto i capi d’abbigliamento utilizzati durante il fatto di fine ottobre. Inoltre il 34enne, esperto nel maneggiare armi, deteneva regolarmente una Glock calibro 9×21: lo stesso modello impiegato per rapinare la donna.

Denuncia

L’uomo, assistito dal legale di fiduia, ha confessato e a questo punto per lui sarà avviato un procedimento: sarà imputato per il reato di rapina aggravata. In precedenza i magistrati della Procura aveva emesso l’avviso di conclusione delle indagini.