Rasiglia su Rai1: «La Venezia dell’Umbria»

di G.R.

Da diversi anni il borgo di Rasiglia è tornato ad attirare tantissimi turisti. La frazione folignate è stata raggiunta anche dalla Rai con il servizio realizzato da Paolo Notari e Paolo Montali andato in onda domenica 9 gennaio all’interno della rubrica chiare fresche e dolci acque del programma Mattina in famiglia su Rai1. Nel lancio da studio la conduttrice Ingrid Muccitelli definisce Rasiglia «la Venezia dell’Umbria».

Il servizio

Nell’introduzione Notari presenta Rasiglia: «Un vero gioiello prezioso. In provincia di Perugia, è un piccolo borgo di 42 abitanti che vivono qui in grande serenità grazie a questa acqua che entra tra le case di pietra rendendo il tutto uno spettacolo davvero unico. Questo bellissimo borgo scoperto da pochi anni ha una storia antichissima». La parola passa poi ad Alvaro Cesari, volontario dell’associazione Rasiglia e le sue sorgenti, che ne ripercorre la storia: «Almeno mille anni fa i monaci benedettini sono stati probabilmente i primi a mettere pietra e valorizzare l’acqua creando i canali per mandarla dove si lavora. Nei secoli è stata poi sfruttata da chi voleva lavorare la lana grezza e farla arrivare a essere coperta o nei mulini trasformava grano e cereali in farina. Tutto è cresciuto fino alla seconda metà del Novecento quando gli imprenditori cominciano a spostarsi nella piana di Foligno. A fine anni ’60 si fermano i lanifici e pure i mulini. Tutto muore». Da qualche anno l’idea per ridare vitalità al borgo: «Il presepe vivente è la manifestazione storica ambientata nei primi del Novecento per raccontare il momento di massimo splendore di questo posto. Abbiamo attirato folignati, umbri e gente da fuori portando Rasiglia a essere uno dei posti più visitati». A prendersi la scena è anche la torre: «Quando nel 1305 arrivano i signori Trinci, costruiscono questo castello per frenare l’invasione del vicino ducato di Spoleto e mettere in risalto che sono i padroni di Foligno e della frazione di Rasiglia». In chiusura la camera torna esclusivamente su Notari che passeggiando vicino a un canale commenta: «Dopo aver vissuto una vita così tanto intensa se ne sta tranquillo con lo scorrere dell’acqua a farsi ammirare dai passanti».