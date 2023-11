Rato: 18enne si ribalta con l’auto nella notte fra Terni Nord ed Est

LE FOTO

Se l’è vista brutta il 18enne K.F.F. – di origini ucraine e nazionalità italiana – che nella tarda serata di sabato, intorno alle ore 23, è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo lungo il Raccordo Terni-Orte (ss 675 umbro-laziale), fra gli svincoli di Terni Est e Nord in direzione San Carlo/Spoleto. Il giovane, al volante di una Ford Ka, ha perso il controllo del veicolo impattando contro il muro di contenimento e finendo per ribaltarsi. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Terni, gli operatori del 118, gli agenti della polizia Locale di Terni per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro e gli operatori di Anas per la pulizia del tratto stradale. Il 18enne ha riportato ‘solo’ qualche contusione ed è stato condotto in ospedale per accertamenti: le sue condizioni – fortunatamente – non preoccupano.