Rato, Ponte le Cave: incidente fra due auto

Sono due le autovetture coinvolte nel sinistro accaduto nel tardo pomeriggio di martedì lungo la ss 675 – raccordo Terni-Orte – fra gli svincoli di Terni Nord e Terni Ovest in direzione Orte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Terni, i colleghi della polizia Locale in supporto, i vigili del fuoco del comando provinciale – che hanno estratto una persona ferita da uno dei mezzi coinvolti – e gli operatori del 118. Code – da lunedì in quel tratto si circola su una sola carreggiata per l’esecuzione di manutenzioni sul manto stradale – e disagi fisiologici per gli automobilisti in transito.

