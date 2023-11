Rato Terni-Orte: tir sbanda e si intraversa in galleria. Traffico bloccato

Articolo in aggiornamento

Aggiornamento ore 11.50 – In corso la pulizia della carreggiata. Istituita l’uscita obbigatoria a Nera Montoro con deviazione sulla viabilità locale.

Anas informa che nella mattinata di martedì, lungo la strada statale 675 Umbro-Laziale (il cosiddetto Rato), il traffico in direzione Terni è temporaneamente bloccato a causa di un incidente stradale accaduto in prossimità dello svincolo di Montoro (km 22+800). L’incidente – avvenuto all’interno della galleria Castelluccio – ha riguardato un mezzo pesante e non ha coinvolto altri veicoli. Il bilancio è di una persona, il conducente dell’autoarticolato, rimasta ferita in maniera lieve. Il personale Anas e le forze dell’ordine, polizia Stradale di Terni e carabinieri, sono al lavoro per ripristinare la transitabilità il prima possibile.

