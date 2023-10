Rato: tre incidenti nel giro di poche ore fra Terni e Montoro

Altra giornata ‘di passione’ – e per fortuna senza feriti gravi – lungo il raccordo Terni-Orte (ss 675). Martedì, soltanto nel primo pomeriggio, sono avvenuti ben tre incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento della polizia Stradale di Terni e, in un caso, del 118. Il primo, poco oltre lo svincolo Terni Ovest in direzione Orte (chilometro 7+200), con l’impatto fra un’autovettura ed un camion. In questo caso non sono stati registrati feriti ma ‘solo’ danni ai veicoli. Il secondo – autonomo – è avvenuto all’interno della galleria Castelluccio in direzione Terni ed ha riguardato un uomo in sella ad una motocicletta: fortunatamente non ha riportato particolari conseguenze. Un quarto d’ora più tardi, sempre in direzione Terni e poco oltre la galleria Castelluccio, all’altezza dello svincolo di Montoro, un uomo al volante di un’utilitaria è finito fuori strada, contro il muro che costeggia la carreggiata. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Anche per questo sinistro i rilievi sono stati svolti dalla polizia Stradale ternana. Scontati in tutti e tre i casi, i disagi per la viabilità.

Condividi questo articolo su