di Giovanni Cardarello

Tanto bello nel primo tempo quanto brutto nella ripresa. È questa la sintesi del match che il Perugia ha disputato al Bruno Benelli di Ravenna contro i padroni di casa. La squadra di Cangelosi, infatti, parte bene, molto bene, segna subito con Kanoutè, controlla il gioco, sfiora il raddoppio (c’è anche un gol annullato a Ogunseye), lo trova con Matos e pensa di aver chiuso la contesa. Ma poi, all’improvviso, si spegne come se avesse finito la benzina.

Allo scadere del primo tempo un tiro, non irresistibile, di Spini finisce all’angolino e si va al riposo sull’1-2. Ad inizio ripresa Cangelosi cambia in attacco ma è la difesa, peraltro rimaneggiatissima, a ballare. Ballare talmente tanto da subire due gol in due minuti, di Donati e di Tenkorang. Innumerevoli da quel momento in poi le occasioni dei ravennati che potrebbero vincere con un passivo ben più pesante. Finisce 3-2 ed è la seconda sconfitta consecutiva

La cronaca – Il Perugia parte forte e al 6’ va subito in vantaggio, Kanoute stacca in area su cross di Matos, Anacoura può solo guardare. Al 26’ Ogunseye mette in rete ma l’arbitro annulla. Al 30’ brutto infortunio per Di Marco che è costretto ad uscire. Al 33’ Gemello salva su colpo di testa di Esposito. Al 41’ contropiede mortifero del Grifo che viene finalizzato da un tiro di Matos, 0-2. Nemmeno il tempo di assestarsi che Spini trova il gol dell’1-2 tiro da lontanissimo angolato ma non irresistibile. Gemello non perfetto. Nel secondo tempo parte meglio il Ravenna che al 49’ sfiora il pari con una iniziativa di Zagre. Cangelosi lo vede come un campanello d’allarma e cambia due terzi dell’attacco. Ma il Ravenna interpreta il cambio come il segnale per andare all’assalto e nel giro di due minuti tra il 61 e il 63 ribalta il match. Prima Donati si libera in area e batte Gemello con un fantastico tiro a giro. Poi il capocannoniere del torneo Tenkorang spinge in rete una combinazione tra Donati e Zagre. Ora l’inerzia del match è tutta per i padroni di casa che continuano ad attaccare e a spingere sull’acceleratore. Il Perugia è alle corde. Al 67’ Zagre sfiora il 4-2, decisivo Dell’Orco. Al 75’ sfiora l’eurogol di tacco mentre tra il 75 e il 76 prima Motti e poi Esposito fanno tremare Gemello. Al 78’ il Perugia si desta e Tumbarello spara da lontanissimo verso la porta ma Anacoura devia in angolo. Il finale è convulso ma senza emozioni sostanziali, fatto salvo il ritorno in campo dopo due anni di Stefano Okaka che si vede negare da Gemello la gioia del ritorno al gol. Ravenna-Perugia finisce 3-2

Ravenna-Perugia, il tabellino e le pagelle

Ravenna: Anacoura 6; Da Pozzo 6,5, Esposito 6,5 (78’Bianconi sv), Solini 6; Donati 7,5, Tenkorang 7,5, Lonardi 6,5, Di Marco sv (31’ Zagre 7,5), Rrapaj 7,5 (78’Rossetti sv); Spini 7 (89’ Okaka sv), Motti 6,5 (78’Scaringi sv). Allenatore: Marchionni 7,5

Perugia: Gemello 5,5; Calapai 6, Megalatis 5,5, Dell’Orco 6, Giraudo 5,5; Giunti 5,5, Joselito 5,5 (73’ Broh sv), Tumbarello 6; Matos 6, Ogunseye 6 (53’ Montevago 5), Kanoute 6,5 (53’ Bacchin 5,5). Allenatore: Cangelosi 5

Reti: 6’ Kanoute; 41’ Matos, 45’ Spini, 61’ Donati, 63’ Tenkorang

Ammoniti: Esposito, Matos, Megelaitis, Solini, Motti, Rossetti,

Espulsi: –

Arbitro: Lucio Felice Angelillo di Nola

Assistenti: Luigi Ferraro di Frattamaggiore e Steven La Regina di Battipaglia.

Quarto uomo: Gianluca Guitaldi di Rimini

Operatore FVS : Davide Merciari di Rimini