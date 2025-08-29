di Giovanni Cardarello

‘Settembre poi ci prenderà, coi suoi venti di pioggia vincerà’ recita il celebre brano di Antonello Venditti del 1986. Ed è un testo che potrebbe essere traslato, alla perfezione, su quanto sta accadendo alla Regione Umbria. Dal 1° settembre, infatti, saranno intensi i venti che spireranno sui dirigenti dell’ente interessati all’annunciato risiko.

Un risiko che si mette in moto dopo anni e che, tra interim e incarichi da titolari, riguarda 53 posizioni dirigenziali. Una vera e propria rivoluzione, annunciata e considerata decisiva per l’attività di governo della giunta guidata da Stefania Proietti. Una rivoluzione che arriva a quasi un anno dal voto e che, nelle intenzioni della maggioranza politica che guida l’ente, deve dare la spinta decisiva per lo sviluppo del programma elettorale.

Chiaro il presupposto. «La giunta regionale dell’Umbria – si legge in una nota del 27 agosto – sta portando avanti a passo spedito la riorganizzazione dell’ente Regione. Si è proceduto con l’assegnazione degli incarichi dirigenziali introducendo il principio della rotazione ai fini della valorizzazione delle professionalità di tutto il personale». E poi: «Questo passaggio segue la riorganizzazione delle funzioni avvenuta poco dopo l’insediamento dell’amministrazione Proietti. La finalità di questa ulteriore riorganizzazione ha l’obiettivo di rendere ancora più efficiente la macchina dell’ente e garantire ai cittadini servizi più rapidi e produttivi».

La giunta regionale, in ogni caso, proseguirà con il reclutamento di altro personale da assumere tramite concorsi e Piao (Piano integrato attività e organizzazione) e con l’obiettivo di rinforzare l’organico e procedere alla sostituzione dei dipendenti che andranno in pensione. Ma vediamo nel dettaglio, con l’ausilio di quanto scrive ‘Il Messaggero Umbria‘, cosa accadrà dal 1° settembre.

Catia Bertinelli sostituisce Laura Filonzi alla guida del servizio indirizzo e controllo della società partecipate, agenzie ed enti. Mirella Castrichini sale al vertice servizio funzioni tecnico-giuridiche mentre Cristina Clementi «oltre agli affari della presidenza e giunta regionale, aggiunge l’interim di affari generali, il cerimoniale e la comunicazione». Importante passo in avanti per Luca Conti che prende «l’interim della politiche di contrasto alla povertà, integrazione e inclusione sociale più il terzo settore, a cui aggiunge la titolarità del servizio (era di Giuseppe Merli, andato in pensione) istruzione, università accreditamento e formazione, relazioni internazionali e pace». L’ampliamento delle competenze di Conti influisce su quelle di Valentina Battiston che però conferma le competenze, affatto banali, di ‘programmazione e sviluppo sistema sociale integrato’.

Avvicendamento che farà discutere, quello relativo alla Protezione civile ed emergenze dove torna Sandro Costantini che sostituisce Stefania Tebaldi. Costantini avrà l’interim del servizio rischio idraulico, geologico, dissesti e attività estrattive. Da registrare, inoltre, il ritorno al Broletto di Mauro Pianesi chiamato alla guida del servizio anticorruzione, trasparenza, privacy e ufficio regionale di statistica. Tutte conferme, come scrive ‘Il Messaggero‘, invece, per «Leonardo Naldini (infrastrutture e trasporto pubblico locale), Luca Benci (avvocatura), Davina Boco (Affari generali e personale nell’ambito regionale salute e welfare), Fabiola Marsilio (risorse umane). Cambia Andrea Monsignori, dai rifiuti al rischio idraulico».

Emerge inoltre un dato curioso, leggendo la lista dei dirigenti che hanno manifestato interesse per gli incarichi messi a bando. Ce ne sono diversi per cui la casella rimane malinconicamente vuota. Su tutti spiccano sei servizi della direzione salute e welfare e in particolare ‘programmazione e controllo strategico Ssr, verifica esiti e performance Ssr, liste di attesa’ e ‘programmazione assistenza ospedaliera, reti cliniche, ricerca clinica e sicurezza delle cure’, oltre ‘provveditorato, gare e contratti’, ‘infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale’, ‘transizione energetica e sviluppo sostenibile’ e ‘sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari’, in sostanza il cuore del governo regionale.