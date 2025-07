di Giovanni Cardarello

«La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro rappresentano un diritto irrinunciabile e una responsabilità collettiva. In un contesto in cui il cambiamento climatico impone nuove sfide, abbiamo il dovere di garantire che nessuno sia esposto a rischi evitabili». Lo dichiara la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, a margine dell’approvazione delle nuove linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. Linee di indirizzo che, come spiega sempre Proietti, «recepiscono il documento condiviso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome lo scorso 19 giugno».

Le nuove linee di indirizzo sostituiscono le ‘Indicazioni per la prevenzione e protezione dei rischi correlati alle condizioni climatiche di caldo estremo negli ambienti di lavoro’ adottate con delibera della giunta regionale numero 770 del 2024. Da registrare che il 13 giugno scorso la presidente della Regione aveva già emanato un’ordinanza che vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole durante le ore più calde della giornata. Obiettivo del provvedimento è quello di garantire condizioni salubri e sicure nei luoghi di lavoro, in relazione ai rischi legati alle alte temperature e alla radiazione solare.

Ma non solo. Il documento approvato fornisce indicazioni pratiche per riconoscere i sintomi delle malattie da calore, come crampi, squilibri e colpi di calore e indica come intervenire tempestivamente. Stabilisce, inoltre, l’obbligo per i datori di lavoro di valutare il rischio da calore e radiazione solare, anche mediante l’uso di indici come il WBGT (Welt Bulb Globe Temperature) e strumenti previsionali come il portale Worklimate. Prevede misure organizzative come la modifica degli orari di lavoro, pause in zone confortevoli, fornitura di acqua fresca e sorveglianza sanitaria per i lavoratori più vulnerabili. Include, infine, anche indicazioni specifiche per agricoltura, edilizia e logistica e prevede che, in caso di appalto, i documenti di sicurezza aziendali siano aggiornati per includere le misure contro i rischi legati al caldo e al sole.

«Questo atto – spiega la presidente Proietti – rappresenta un importante passo avanti perché raccoglie e armonizza le migliori esperienze maturate a livello nazionale, fornendo strumenti chiari e aggiornati ai datori di lavoro, ai responsabili della sicurezza e agli operatori della prevenzione. La nostra priorità – conclude – è tutelare tutti i lavoratori, in particolare coloro che operano all’aperto o in ambienti non climatizzati, soggetti agli effetti più estremi del caldo. Il documento promuove un approccio sistemico, che va dalla valutazione del rischio alla sorveglianza sanitaria, dalla formazione all’organizzazione dei tempi di lavoro».