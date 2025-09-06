«Il collegio dei revisori non ha rilevato criticità nella verifica economale». Lo scrivono Luigi Lubello, Vasco Verì e Umberto Spagnoli in relazione all’andamento della gestione finanziaria della Regione Umbria per il secondo trimestre 2025. Il saldo contabile della giunta regionale al 30 giugno «è di poco superiore ai 483 milioni di euro (il fondo di cassa al 1° gennaio era di 698 milioni di euro), mentre quello dell’assemblea legislativa risulta essere di 12 milioni e 671 mila euro (in avvio di 2025 era invece pari a 11,3 milioni di euro). Una situazione che si riconcilia con il rendiconto del tesoriere».