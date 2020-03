Truffa per prestazioni assistenziali: nei guai

Numerose entrate ed uscite dal territorio nazionale pur avendo il permesso di soggiorno in Italia. Comportamento che ha fatto insospettire la polizia di Stato – ufficio immigrazione – su una 48enne albanese durante l’iter di rinnovo della concessione: la donna è stata denunciata per truffa allo Stato per aver indotto l’Inps in errore in merito ai requisiti per ottenere prestazioni assistenziali.

La storia

La 48enne di fatto aveva una residenza fittizia in Italia e, di fatto, abitava in Albania per lunghi periodi. Tuttavia avendo dei parenti ad Assisi aveva comunicato la propria dimor a e quella del figlio ad Assisi. Obiettivo? Ottenere il permesso di soggiorno per l’assistenza al figlio 12enne nato in Albania e nato con gravi patologie irreversibili. In tal modo gli è stato riconosciuto di potersi sottoporre alle cure mediche del sistema sanitario italiano. Non solo: ad insospettire gli agenti anche il fatto che i due non parlassero bene l’italiano nonostante avessero dichiarato la permanenza in Italia da quasi 10 anni. Il piccolo inoltre non risultava iscritto a nessun istituto scolastico.

I guai

Certificato dunque un abuso della titolarità dei permessi di soggiorno. Appurato poi che dal 2015 la 48enne era titolare di prestazioni Inps in qualità di tutore di minore invalido con assistenza per 500 euro mensili. La polizia di Stato ha verificato il pendolarismo della donna: ritornava in Italia dall’Albania per effettuare i prelievi di denaro. A chiudere il cerchio un’altra questione: nell’ospedale pediatrico che aveva in cura il figlio non erano mai entrati. Per questi motivi è scattata la denuncia per truffa.