Ribalta nazionale per Terni e l’Ast con il primo maggio

Terni ‘palcoscenico’ simbolico dell’edizione 2021 della Festa dei lavoratori: è nella città umbra, più precisamente all’Ast, che Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di svolgere uno dei tre eventi organizzati a livello nazionale per celebrare il Primo Maggio. Appuntamenti ancora segnati dall’emergenza sanitaria, e per questo tenuti alla presenza di un numero limitato di partecipanti, ma sempre all’insegna della lotta e della difesa dei diritti dei lavoratori. ‘L’Italia Si Cura con il lavoro’ è lo slogan scelto dalle confederazioni, rappresentate a Terni dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. È stato proprio lui, dal parcheggio dell’acciaieria di viale Brin appositamente concesso, a tenere l’intervento conclusivo della diretta trasmessa su Rai3.

VIDEO – PARLA MAURIZIO LANDINI: «QUESTO È IL MOMENTO DELLA SPERANZA»

L’EUROPARLAMENTARE RONDINELLI (M5S): «CESSIONE AST? GRANDE INCERTEZZA»

Unità e responsabilità

«In una fase difficile della vita del Paese – hanno sottolineato Cgil, Cisl e Uil – in cui c’è bisogno di ripartire nel segno dell’unità, della responsabilità e della coesione sociale, vogliamo ribadire unitariamente il valore della centralità del lavoro, per ricostruire su basi nuove il nostro Paese ed affrontare con equità e solidarietà le gravi conseguenze economiche e sociali della pandemia». Accanto all’evento organizzato in Ast, il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, sarà all’Ospedale dei Castelli in località Fontana di Papa (Roma), mentre il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, interverrà davanti alla sede Amazon di Passo Corese (Rieti).