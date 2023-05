Ricercata e arrestata 26enne per le indagini dell’Arma di Terni

I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Terni hanno arrestato una donna nigeriana di 26 anni, ricercata da tempo a seguito di un mandato di arresto emesso dalla Corte d’appello di Roma. La giovane deve scontare un anno e otto mesi di reclusione – definitivi – e pagare una multa di 8 mila euro per reati di droga commessi a Rieti fra il 2018 e il 2019. Anche i militari dell’Arma ternana avevano indagato su di lei in una delle varie attività investigative realizzate nel corso del tempo. La donna era stata rintracciata in Estonia nel novembre del 2022 e il Nucleo investigativo di Terni aveva chiesto alla Corte d’appello di Roma l’emissione di un mandato di cattura internazionale. Da qui il provvedimento seguito dal rintraccio della donna a Tallin e dal trasferimento aereo a Roma e successivamente nel carcere di Rebibbia.

