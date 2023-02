Lo ha riconosciuto perché si era ‘studiata’ bene le immagini del sistema di sorveglianza del suo negozio quando, qualche giorno prima, un soggetto le aveva rubato un telefono cellulare. Così, dopo averlo incrociato in via del Fosso, a Perugia, ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno allora identificato l’uomo – 42enne originario della Spagna, con precedenti di polizia per furto e che ha negato ogni addebito – e poi lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria per furto aggravato.

Condividi questo articolo su