Rifiuti a Terni, Pef 2024: variazione tariffaria +2,39% sul 2023. Vale 23,7 milioni

Martedì il via libera dall’assemblea dei sindaci – diversi Comuni si sono astenuti – e ora i primi numeri che emergono su una delle tematiche più delicate e complesse da gestire, quella legata ai piani economici/finanziari per la tariffa rifiuti corrispettiva nel Ternano. Approvazione dei Pef predisposti per il biennio 2024-2025 e confronti che ora si sposteranno nei consigli comunali. Per quel che concerne Terni si registra un dato in netto miglioramento rispetto agli ultimi anni.

Le cifre per Terni

Il presidente di Auri, Antonino Ruggiano, sabato scorso si era attivato parlando di una forbice di incremento tra il 5% e il 9% per i vari sub-ambiti. In realtà per il Comune di Terni la variazione tra il Pef 2023 e il 2024 non è così elevata: dalla tabella in nostro possesso (se ne parlerà in maniera più amplia e con tutti i dettagli del caso nei prossimi giorni) risulta per il Comune di Terni un aumento ‘solo’ del +2,39% (nel rapporto con gli altri) per un valore complessivo di 23 milioni e 701 mila euro. Un trend in discesa che è confermato anche per il 2025 considerando che per il territorio comunale ternano è previsto dal 2024 al 2025 un -0,10% (valore del Pef da 23,6 milioni di euro). «Il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie è stato calcolato – viene sottolineato – per ciascun anno e per ambito tariffario prendendo come riferimento i Pef riclassificati ai sensi della determinazione Arera ante la sottrazione delle seguenti entrate: il contributo del Miur per le istituzioni scolastiche statali, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie e le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente». Ci ha pensato l’Rti Asm-Cns a predisporre i piani: «Auri ha ritenuto che per i gestori del sub ambito 4 non sussistessero le condizioni per il riconoscimento del conguaglio delle entrate tariffarie dell’annualità 2023, avendo già proceduto ad una rideterminazione del Pef 2023 e non avendo il gestore manifestato nel corso del periodo esigenze di equilibrio economico-finanziario». Tecnicismi del caso.

Il dato medio ed i Comuni in costante discesa

In generale per il sub-ambito 4 la variazione tariffaria media dal Pef 2023 al 2024 è del 3,77%. L’incremento più alto risulta quello di Fabro (+9,20%), decremento record per Montefranco (-5,14%, tuttavia nel 2025 viene messo nero su bianco un dato del +9,03%). Ci sono diversi territori che fanno registrare un doppio segno negativo: Monteleone d’Orvieto, San Gemini, Arrone e Ferentillo. Confronto con alcuni Comuni del Perugino? Perugia ad esempio ha una doppia variazione in aumento per 2024 e 2025 del +6,59%, Gubbio del +7,05%, Foligno e Spoleto del +9,10%, Orvieto del +5,43% e +3,09%. Per l’area del Ternano c’è dunque l’aumento più lieve. Cosa comporterà per i cittadini? Lo scopriremo a breve, in arrivo la delibera di giunta con tariffe e quant’altro.