Rifiuti, tariffa corrispettiva a Terni: via libera dal consiglio

Tre ore di confronto tra contrasti, i tanti dubbi dell’opposizione – già manifestati nel corso dell’altrettanto ‘faticosa’ III° commissione consiliare di lunedì – e le rassicurazioni della maggioranza. Alla fine è arrivata l’approvazione della proposta con 18 voti favorevoli, 4 contrari e 7 astenuti: dal 1° gennaio a Terni si cambia in materia di rifiuti con l’arrivo della tariffazione ‘puntuale’ corrispettiva. A vuoto il tentativo dei consiglieri di minoranza di rinviare l’adozione. In larga misura sono state riproposte le argomentazioni – sia a favore che non – già esposte lunedì: in particolar modo la preoccupazione è legata all’attuazione nell’ambito dei condomini.

