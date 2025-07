Una denuncia accorata, indirizzata alle istituzioni, mette in luce una situazione di degrado ambientale in Valserra. A farsi portavoce della segnalazione è Luca Maggi, un cittadino che ha scritto per denunciare una vera e propria emergenza legata all’abbandono indiscriminato di rifiuti lungo le strade e nei boschi della zona.

«La Valserra è una località tranquilla e poco abitata – scrive – ed è proprio per questo che viene presa di mira da criminali che scaricano ogni sorta di rifiuto, anche in pieno giorno, senza alcun rispetto per l’ambiente e per il decoro del territorio». Il cittadino fa sapere che le immagini rappresentano solo una parte del problema, concentrandosi su quanto visibile lungo la strada: nei boschi, infatti, la situazione sarebbe anche peggiore.

«La speranza – conclude – è che questa segnalazione possa spingere chi di competenza a intervenire in maniera decisa, per tutelare un’area che merita rispetto e protezione, non solo per il bene dei residenti ma anche per quello dell’ambiente».