di M.L.S.

Dati buoni ma solo in parte. Arpa Umbria pubblica i dati relativi alla produzione e alla raccolta differenziata dei rifiuti in Umbria nel 2024 e Legambiente bacchetta la Regione: occorre fare di più. A detta di Legambiente infatti la nuova giunta regionale dovrebbe accelerare l’attivazione di azioni di riduzione del rifiuto, il miglioramento della qualità delle frazioni raccolte per attivare percorsi concreti di economia circolare e il recupero di quei territori colpevolmente ancora fermi e che non accennano a volersi adeguare alla modernità.

La prima criticità riguarda l’aumento della produzione pro capite di rifiuti. Anche per il 2024 si registra una crescita pari a 17 kg per ogni residente, raggiungendo una media regionale di 538 kg/residente (un valore più alto della media nazionale). Dal 2020 l’Umbria ha visto un incremento complessivo del 5% della produzione di rifiuti che – per Legambiente – evidenzia la mancanza di politiche attive regionali di prevenzione e riduzione. L’obiettivo del Piano regionale gestione rifiuti, che prevedeva una riduzione del 4,4% entro il 2035, secondo i dati Arpa appare oggi lontano e disatteso. Analizzando i dati territoriali spicca il caso del sub-ambito 3 (Valle Umbra Sud) che supera di oltre 50 kg/residente la media regionale, con ben sette comuni che superano la soglia addirittura dei 700 kg/residente.

Problemi anche per la differenziata. Nel 2024 l’Umbria ha raggiunto una media del 69,6% di raccolta, un leggero miglioramento rispetto al 2023 (+0,8%) e ha superato l’obiettivo del Prgr previsto per quest’anno (67,9%). Solo tre sub-ambiti su quattro, tuttavia, hanno centrato gli obiettivi. Il territorio più in difficoltà resta ancora una volta il sub-ambito 3 (Valle Umbra Sud) che si ferma al 58,6% contro un obiettivo del 60,9%. La performance migliore è quella del sub-ambito 4 (coincidente in sostanza con la provincia di Terni) che, con un ottimo 76%, si conferma il territorio più virtuoso della regione. Emerge dunque che la provincia di Terni ha fatto meglio di Perugia: 74,5% nel 2023 e 76,0% nel 2024 contro Perugia e Trasimeno che ha registrato il 71% nel 2023 e il 71,5% nel 2024.

Riguardo ai comuni più ‘bravi’, alcuni sono stati anche recentemente premiati da Legambiente nazionale a Roma, si tratta di Calvi dell’Umbria, Otricoli e Bettona che si qualificano per essere ‘comuni ricicloni’, ovvero che hanno un basso valore di rifiuto indifferenziato pro capite, ma ci sono anche altri comuni che stanno scalando velocemente le classifiche. In particolare, tre dell’area del Trasimeno – Magione, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno – hanno riorganizzato in modo efficiente il servizio di raccolta e tutti hanno raggiunto in pochi mesi raccolte differenziate oltre il 72%, con ottima qualità delle raccolte a partire da quella dell’organico.

Anche il 78% di Terni – secondo Legamebiente Umbria – dimostra che è possibile fare un’ottima raccolta differenziata anche su comuni con oltre 100 mila abitanti. Anche quest’anno, inoltre, in molti comuni è risultata peggiorata la qualità della raccolta dell’organico rispetto all’anno precedente, segnalando che non ci si è impegnati abbastanza. Tra questi peggiora significativamente Spoleto, che ha visto salire al 12% la quantità di materiale non compostabile presente nell’organico, e mediamente in tutta la Valle Umbra Sud si registra un mediocre 8% medio, considerando poi anche che in Valnerina ancora non si raccoglie questa frazione in maniera differenziata.