Una discarica di rifiuti pericolosi e non, su un terreno incolto di proprietà della Regione Umbria, vicino a fabbricati in disuso. La scoperta, seguita dal sequestro penale, è stata fatta dai carabinieri forestali di Nocera Umbra nell’area protetta del parco del monte Subasio, in località Bandita Cilleni (Nocera Umbra).

«I rifiuti – spiega una nota del comando regionale Umbria dei carabinieri forestali – consistevano in batterie per veicoli, bidoni per carbolubrificanti, secchi per vernici, bombolette, indumenti da lavoro, materiale elettrico, ingombranti, ferrame vario, il tutto rinvenuto in cumuli separati».

Le indagini hanno consentito di identificare il presunto responsabile dell’abbandono che, oltre alla denuncia, ora deve rimuovere e smaltire i rifiuti a proprie spese. «Verrà valutata – aggiunge la nota – l’ipotesi di un’analisi e campionamento del terreno per accertare possibili contaminazioni, riconducibili a fuoriuscite di liquidi dalle batterie e dalle taniche rinvenute».

