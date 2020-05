Riflettere sul Covid, l’Istess lancia il bando

Delusione per lo stop, obbligato dall’emergenza Covid-19, al seminario filosofico ed alla 20° edizione del festival di filosofia di febbraio e marzo incentrato sui temi – quasi profetici – della nascita e della rinascita. Ma anche la consapevolezza che ripartire è doveroso e possibile, in attesa di tempi migliori. L’Istess – l’istituto di studi teologici e storico sociali di Terni – lancia il bando ‘Filosofia in casa’, per raccogliere pensieri, sentimenti ed esperienze legati all’irruzione del virus nelle nostre vite.

Il tema

Il bandi è aperto a tutti e si fonda su una breve traccia su cui esprimere le proprie opinioni: ‘Secondo molti pensatori e scienziati, dopo l’epidemia del Covid-19 l’organizzazione sociale, economica e politica non sarà più come finora. Alcuni parlano non solo di cambiamento ma di nuovo inizio. Cosa pensi di queste opinioni? Secondo te, questo processo è già iniziato? Quali cambiamenti o nuovi inizi immagini o suggerisci? Cambierà il tuo stile di vita dopo questa pandemia? Come? Esprimi le ragioni principali dei possibili nuovi modi e significati dell’esistenza’.

Le modalità

Gli elaborati dovranno pervenire online alla segreteria dell’Istess (segreteria@istess.it) entro il 30 maggio 2020. Il formato è un file di lunghezza massima di 6.700 battute (ovvero 3 pagine con lettere a corpo 14). Il premio consiste nella pubblicazione degli elaborati in un libro a cura dell’Istess, a giudizio insindacabile della commissione scientifico-filosofica che valuterà i testi. A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato (credito formativo per gli studenti) e un premio simbolico non in denaro.