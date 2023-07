Riforniva di droga la zona dei Sibillini: arrestato 30enne di Foligno

Oltre tre chili e mezzo di hashish in panetti, circa 70 grammi di cocaina già suddivisa in dosi da un grammo, 8 mila euro in contanti e tutto il materiale per confezionare la droga da vendere. Questo il maxi sequestro operato dai carabinieri del comando stazione di Visso nei confronti di un 30enne di Foligno, vero e proprio fornitore di stupefacenti per la zona dei monti Sibillini, fermato dai militari a bordo della propria auto lungo la strada provinciale che collega Pieve Torina con Visso. A riportare la notizia è Il Corriere Adriatico. Dopo l’alt, il giovane è stato trovato in possesso di dieci dosi di cocaina e una di hashish: quando basta per far scattare – ad opera dell’Arma di Foligno – anche la perquisizione domiciliare che ha portato alla luce l’ingente quantitativo di droga, i soldi e tutto il resto. Il 30enne è stato arrestato ed ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

