Tre uomini e due donne, tutti di origine romena, sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri del comando stazione di Perugia in seguito ad una rissa avvenuta nella notte fra venerdì e sabato in zona Fontivegge, a Perugia. Hanno tra i 18 ed i 45 anni.

I militari sono intervenuti insieme all’8° Reggimento ‘Lazio’ – Squadra di intervento operativo. «Il risultato operativo – sottolinea l’Arma in una nota – è maturato all’esito di un primo immediato intervento condotto dal personale nella serata di venerdì, intorno alle 20, in piazza Vittorio Veneto». L’azione è scattata per sedare una violenta lite che, fin da subito, aveva messo in allarme i cittadini, fra clienti, titolari dei negozi e passanti.

Uno dei protagonisti ha colpito con una bottiglia di vetro un altro soggetto coinvolto, provocadogli ferite. Tutti e cinque sono poi stati trasportati al pronto soccorso per le cure del caso: l’esito è stata una prognosi da 1 a 7 giorni. Poi gli arresti. Sabato mattina si è svolta la direttissima davanti al tribunale di Perugia: convalida di quanto eseguito dai carabinieri e misura dell’obbligo di firma per tutti.