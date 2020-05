Rissa Perugia, 40 giorni di prognosi per 19enne

40 giorni di prognosi, un lungo e delicato intervento chirurgico e lesioni importanti: è pesante, per il 19enne perugino coinvolto e rimasto ferito nell’accaduto, il bilancio ufficiale della rissa scoppiata nella notte fra venerdì e sabato in piazza Danti, a Perugia, e – pare – proseguita con alcuni dei protagonisti anche nella vicina piazza Grimana.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

L’intervento chirurgico

Il ragazzo, operato la notte seguente all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, ha riportato la frattura in più parti della mandibola. Lesioni su cui sono intervenuti gli specialisti della maxillo facciale, coordinati dal professor Antonio Tullio, per cercare di ridurre le conseguenze a carico del ragazzo. L’intervento è riuscito e nel corso dei prossimi giorni il paziente verrà dimesso dal nosocomio.

Indagini e ‘pugno duro’

Circa la rissa, finita all’attenzione di media nazionali e locali e additata come ‘cattivo esempio’ delle prime fasi post lockdown in Italia, l’attenzione di istituzioni e inquirenti è massima. Per questo il giovane verrà sentito a breve da polizia di Stato e procura perugina, per ricostruire in ogni dettaglio l’accaduto. Fra gli obiettivi, in un momento così delicato caratterizzato anche dai provvedimenti restrittivi alla ‘movida’ attuati dal sindaco Andrea Romizi, c’è probabilmente anche quello di inviare un messaggio chiaro a tutti i cittadini perugini ed alla popolazione umbra. Condotte del genere – peraltro segnate da una violenza pesante – non possono essere tollerate né accettate.