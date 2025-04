Sabato di sole e temperature che supereranno anche i 20 gradi in Umbria, ma le cose sono destinate a cambiare nel breve termine. Come riporta Michele Cavallucci di Perugia Meteo, è infatti in arrivo sull’Italia un fronte freddo di origine artica che, pur se interessando la regione in maniera marginale, farà affluire aria molto fredda per il periodo, accompagnata da un veloce passaggio di precipitazioni deboli, più probabili sui settori appenninici e nelle rispettive zone pedemontane, con nevicate fino a quote collinari nella serata di domenica e nella nottata successiva, con venti moderati di tramontana.

Annuncio Pubblicitario

Sempre Perugia Meteo riferisce che durante la giornata di lunedì ci sarà un miglioramento dello stato del cielo, con venti moderati e gelidi di grecale, «vento che è l’unico fattore ‘positivo’ riguardo alla possibilità di scampare le gelate tardive per quanto riguarda la notte tra lunedì e martedì». Ed il rischio di gelate aumenterà al mattino mercoledì e giovedì, anche se il secondo forse potrebbe essere meno freddo.