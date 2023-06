Trovato un maxi tartufo ‘scorzone’ da oltre un chilo. «Mai visto nulla di simile»

«Mai visto nulla di simile in oltre 40 anni di attività nei boschi». A parlare è Romolo Lazzari, il proprietario-cavatore che ha trovato un maxi tartufo ‘scorzone’ da 1 chilo e 79 grammi nelle campagne di Città di Castello: tutto possibile grazie al fiuto di un bracco pointer, Pepe.

La scoperta

Ritrovamento recordo per Lazzari, 79 anni, metà dei quali dedicati anche alla ricerca del prelibato simbolo e prodotto del territorio: «Una meraviglia della natura. Il merito non è mio ma del cane, Pepe, un bracco pointer di 6 anni che ha notato subito, grazie al fiuto da grande campione, il profumo di quel tartufo. Quando con il vanghino l’ho aiutato a tirarlo fuori dal terreno non credevo ai miei occhi. Pensavo si trattasse di un tartufo di bella pezzatura, notevole ma non così grande, non finivo di togliere la terra attorno tanto era esteso e poi accanto c’erano collegati altri due tartufi più piccoli, si fa per dire, di oltre due etti di peso». Una bella soddisfazione per lui.