Città della Pieve: è vivo e sta bene il 31enne ritrovato nei campi

La notizia è arrivata a ridosso delle ore 14 di mercoledì: Giovanni Maggiani, il 31 anni che martedì sera aveva fatto perdere le proprie tracce allontanandosi dalla sua abitazione in vocabolo Madonna della Sanità a Città della Pieve (Perugia), è stato individuato dalle squadre Sasu e dall’elicottero dei vigili del fuoco. In corso le operazioni di recupero. La notizia è stata confermata a umbriaOn.it dai carabinieri del locale Comando Compagnia, che hanno partecipato alle ricerche con 115, Sasu e volontari di Protezione civile. Il ragazzo sta bene, nonostante abbia vagato tutta la notte, ed ora è affidato alle cure del 118.

La nota dei vigili del fuoco: «Condizioni discrete»

«La persona scomparsa – comunica il 115 del comando di Perugia – è stata ritrovata dalle squadre di soccorso in discrete condizioni di salute e affidata alle cure del personale 118. Era nei pressi della propria abitazione ma è probabile che durante la notte abbia vagato per le campagne della Pieve».

La nota del Sasu: «Condizioni critiche»

«Intorno alle 13.30 di oggi (mercoledì, ndR), è stato ritrovato dalle squadre del Soccorso alpino e speleologico Umbria, guidate dal Coordinatore delle ricerche (Cor) esperto in topografia, l’uomo di cui si erano perse le tracce dalla giornata di ieri (martedì, ndR) nella zona di Città della Pieve. L’area dove vi era stato l’ultimo avvistamento dello scomparso è stata battuta incessantemente dalle squadre del Sasu composte da tecnici, operatori e sanitari costantemente in contatto con i suoi familiari. L’uomo è stato trovato in condizioni critiche ed i sanitari del Sasu hanno provveduto a prestargli le prime cure e poi ad affidarlo al personale del 118. In questi casi è di estrema importanza mantenere un dialogo e la collaborazione con i familiari dello scomparso, poiché possono fornire elementi utili alle ricerche».

Genio dei numeri

Laureato in matematica a Pavia, con master a Trieste e dottorato conseguito tre anni fa, Giovanni lavora presso una società di informatica che ha sedi sparse in tutta Italia. È stato anche docente universitario e ha al suo attivo molte pubblicazioni di matematica e statistica. Molto legato alla sua terra d’origine, dove torna ogniqualvolta è possibile, è benvoluto e stimato da tutti. Quando è uscito indossava dei bermuda blu e una maglietta a righe bianche e grigie.

