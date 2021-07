Roberto Goretti riparte dal Cosenza

Ripartirà dalla Calabria l’avventura da dirigente per Roberto Goretti. Il 45enne ex responsabile dell’area tecnica del Perugia – l’addio c’è stato nell’estate 202o dopo anni di collaborazione – ha trovato l’accordo con il Cosenza con firma attesa e comunicato ufficiale attesa nelle prossime ore. I rossoblù sono retrocessi in serie C nell’ultimo campionato e con l’arrivo di Goretti puntano ad un torneo di vertice: c’è tuttavia la speranza di una riammissione a causa della vicenda legata al Chievo Verona, bloccato dalla Co.Vi.Soc e con successiva conferma del consiglio federale della Figc.

Condividi questo articolo su