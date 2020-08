Rogo di sterpaglie a Giove: treni coinvolti

Intervento congiunto dei vigili del fuoco di Amelia e Terni, dal pomeriggio di giovedì, per un vasto incendio di sterpaglie divampato non lontano dall’area di servizio di Giove (Terni), a ridosso delle linee ferroviarie ‘alta velocità’ e ‘lenta’. Quest’ultima è stata interrotta ed i disagi per il trasporto ferroviario sono significativi.

Aggiornamento ore 22.30 – Direttissima Roma-Firenze

In seguito all’incendio Trenitalia spiega che il traffico lungo la direttissima Roma-Firenze permane fortemente rallentato. Maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti per i treni in viaggio.

Treni direttamente coinvolti:

• FR 9325/9399 Torino Porta Nuova (15:40) – Napoli Centrale (22:03)

• FR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) – Napoli Centrale (21:48)

• FR 9556 Napoli Centrale (16:40) – Milano Centrale (21:50)

• FR 9653/9655 Torino Porta Nuova (16:50) – Salerno (23:22)

• FR 9560/9562 Salerno (16:52) – Milano Centrale (22:50)

• FR 9432 Napoli Centrale (17:04) – Venezia Santa Lucia (22:55)

• FR 9555/9557 Milano Centrale (17:10) – Salerno (22:59)

• FR 35022 Napoli Centrale (17:25) – Torino Porta Nuova (23:30)

• FR 9433 Venezia Santa Lucia (17:26) – Roma Termini (21:25)

• FR 9592/9598 Salerno (17:52) – Milano Centrale (0:10)

• FR 9434 Napoli Centrale (18:09) – Venezia Santa Lucia (23:34)

• FR 9660 Roma Termini (18:20) – Milano Centrale (21:30)

• FR 9657 Milano Centrale (18:30) – Napoli Centrale (23:03)

• FR 9668 Napoli Centrale (18:30) – Milano Centrale (22:55)

• FA 8526 Roma Termini (17:50) – Bolzano (22:48)

• FA 9328 Roma Termini (19:25) – Modena (22:16)

• FR 8528 Roma Termini (18:50) – Bergamo (23:40)

• FB 8852 Roma Termini (17:25) – Ravenna (22:00)

• IC 597 Milano Centrale (14:48) – Napoli Centrale (0:37)

• EN 294 Roma Termini (18:55) – Tarvisio Boscoverde – München Hauptbahnhof (8:19)

Aggiornamento ore 22.20 – Linea lenta Roma-Firenze

Il traffico è rallentato. Treni direttamente coinvolti instradati sul percorso alternativo tra Orte e Orvieto con un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti:

• IC 594/595 Trieste Centrale (12:27) – Roma Termini (21:15)

• IC 596 Napoli Centrale (14:20) – Milano Centrale (23:17)

• IC 598 Roma Termini (17:38) – Firenze Santa Maria Novella (21:25)

Treno direttamente coinvolto con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti:

• IC 597 Milano Centrale (14:48) – Napoli Centrale (0:37)

Treno direttamente coinvolto:

• R 7586 Roma Termini (18:37) – Viterbo Porta Fiorentina (20:52)

Treni parzialmente cancellati e sostituiti con bus:

• R 7582 Roma Termini (17:02) – Viterbo Porta Fiorentina (19:10): limitato a Orte (18:15)

• R 7587 Viterbo Porta Fiorentina (18:19) – Orte (19:16): limitato ad Attigliano (19:04)

• R 11691 Chiusi (19:15) – Roma Termini (21:35): limitato ad Attigliano (20:07)

• R 7584 Orte (19:35) – Viterbo Porta Fiorentina (20:30): origine da Attigliano (19:48)

• R 3374 Roma Termini (21:50) – Chiusi (23:40): origine da Attigliano (22:51)

Il treno RV 2316 Orte (18:04) – Firenze Santa Maria Novella (20:55) oggi è deviato sul percorso alternativo tra Orte e Orvieto e non ferma ad Attigliano e Alviano. I passeggeri in partenza da Attigliano e Alviano possono utilizzare il treno RV 2318 Roma Termini (19:38) – Firenze Santa Maria Novella (23:47) in partenza da Attigliano alle ore 21:04 e da Alviano alle ore 21:12.

I passeggeri diretti ad Alviano e Attigliano possono utilizzare da Orvieto il treno R 11691 Chiusi Chianciano Terme (19:15) – Roma Termini (21:35) in partenza da Orvieto alle ore 19:43 e in arrivo ad Alviano e ad Attigliano rispettivamente alle ore 19:57 e alle ore 20:07.

Articolo in aggiornamento