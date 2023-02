Ruba gratta e vinci e poi incassa quelli vincenti: scoperto

I carabinieri della Compagnia di Gubbio sono risaliti – e lo hanno denunciato – all’autore del furto commesso nella notte fra il 31 gennaio e il 1° febbraio ai danni della tabaccheria di via della Repubblica, a Gubbio. Si tratta di un 41enne già noto alle forze dell’ordine.

Il furto

«Il soggetto – ricostruisce l’Arma eugubina in una nota – dopo aver forzato e spostato il distributore automatico presente all’interno della vetrina dell’esercizio commerciale, si è introdotto all’interno del locale passando da un buco della saracinesca, trafugando poi tabacchi, gratta e vinci e contanti per un valore totale di quasi 10 mila euro».

Le indagini

Decisive, ai fini dell’indagine scattata dopo la denuncia del titolare dell’esercizio, le immagini di alcune telecamere di sorveglianza presenti in zona. I carabinieri hanno anche monitorato i ‘movimenti’ dei gratta e vinci rubati: «Sono stati svolti accertamenti – prosegue la nota – presso la società che si occupa della distribuzione dei biglietti, grazie ai quali è stato possibile individuare i luoghi in cui le vincite relative ai gratta e vinci di provenienza illecita (una quarantina in tutto, ndR) sono state riscosse». Anche in questo caso le telecamere hanno consentito di acquisire altri elementi utili e chiudere il cerchio sul 41enne.