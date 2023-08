Ruba oltre 700 euro di champagne al supermercato: preso

A fine maggio ha rubato, nascondendole in un borsone, sei bottiglie di champagne in un supermercato orvietano: valore, 714 euro. Le indagini degli agenti del commissariato di Orvieto, con il supporto del Gabinetto di polizia Scientifica della questura di Terni, hanno consentito di individuare e denunciare il soggetto. Si tratta di un 55enne del posto, già noto per reati del genere. Decisive anche le immagini delle telecamere del negozio, da cui il soggetto si era allontanato uscendo da una porta di sicurezza. Il reato contestato è furto aggravato.

