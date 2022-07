Ruba patente ad anziano e chiede 300 per la restituzione: 20enne arrestata

Ha rubato la patente ad un anziano e per ridarla indietro gli ha chiesto 300 euro. Il tentativo di estorsione è di una classe 2002 di origini rom, peccato per lei che il suo piano non sia andato a buon fine: ci hanno pensato i carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni ad arrestarla in flagranza di reato. La giovanissima non ha mollato e sabato pomeriggio si è rifatta sentire chiedendo questa volta 150 euro. A questo punto la vittima ha denunciato tutto all’Arma ed a stretto giro la situazione è stata risolta: ora la 20enne si trova nella camera di sicurezza della Compagnia in attesa della direttissima.

