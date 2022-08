Ruba tre gelati in una trattoria per il troppo caldo: accade a Baschi. Denunciato 24enne

Aveva troppo caldo e per risolvere il problema è entrato in una nota trattoria del posto per rubare tre gelati dal frigorifero. Protagonista della curiosa vicenda è un 24enne orvietano già noto alle forze dell’ordine: il giovane è entrato in azione nella notte in un’attività di Baschi per prenderli e consumarli. Peccato che non abbia fatto i conti con l’allarme volumetrico del locale: il risultato è la denuncia in stato di libertà da parte dei carabinieri della Compagnia di Orvieto dopo l’intervento in loco per verificare il tutto. A richiedere l’aiuto dei militari è stato il proprietario.

Condividi questo articolo su