Terni, inseguimento per Suv rubato: fuga, incidente e recupero

Erano entrati in azione in territorio marchigiano per rubare un Suv, peccato per loro che dopo un paio d’ore sono stati incertettati dalla polizia di Stato allo svincolo Terni-Orte: l’inseguimento successivo si è concluso con un incidente e la fuga dei due uomini a bordo. Ma con il veicolo recuperato.

Ladri in fuga

La squadra Volante ha localizzato il veicolo rubato – stava procedendo lungo la Flaminia in direzione Orte – e i due ladri hanno provato a fuggire: in località Capinare, in direzione San Gemini (lungo la strada statale 3 ter), il conducente del Suv ha perso il controllo finendo contro il guard-rail. A questo punto è scattata la fuga a piedi nei campi circostanti.

Il recupero



Gravi i danni riportati dal Suv nella parte anteriore e lungo la fiancata: è stato recuperato e sequestrato. Il proprietario è stato avvisato mentre stava formalizzando la denuncia: da parte sua i ringraziamenti agli agenti della Volante per il tempisto dell’operazione.