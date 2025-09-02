L’Associazione Nazionale Carabinieri di Stroncone nei giorni scorsi è stata vittima di un atto increscioso: nella notte del 23 agosto è stata rubata la targa in travertino che ne segnalava la presenza nel centro storico del paese, con la sede che si trova in un punto di passaggio, specie nei giorni della festa che ha animato il borgo del Ternano.

L’azione, compiuta da ignoti, ha suscitato amarezza e sconcerto non solo tra i membri dell’associazione, ma anche tra molti residenti. L’Associazione Nazionale Carabinieri di Stroncone, infatti, è da anni presente sul territorio e si è distinta, in particolare, per i progetti rivolti ai più giovani, anche nell’ambito della solidarietà.

«Non è solo una targa ad essere stata rimossa – commenta un socio – ma un simbolo della nostra storia e del nostro impegno per la comunità». L’auspicio è che si sia trattato di un gesto isolato, magari frutto di una bravata, e non di un atto deliberato contro un presidio di legalità. Nel frattempo, l’associazione non intende fermarsi confidando nel sostegno della comunità e nella collaborazione delle autorità per fare chiarezza sull’accaduto.