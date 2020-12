Salta il capodanno RAI in Ast: rinviato di un anno

Le misure contenute nell’ultimo Dpcm, ma pure il clima generale di incertezza e l’impossibilità di fare programmi certi, senza che le carte in tavola possano cambiare da un giorno all’altro. La decisione era nell’aria ma ora è stata assunta, di concerto fra Regione Umbria e RAI, con l’Ast – che avrebbe dovuto ospitare l’evento nazionale televisivo – ‘spettatrice’ interessata e direttamente coinvolta. La trasmissione di capodanno ‘L’anno che verrà’, che sarebbe dovuta andare in onda dagli stabilimenti ternani di viale Brin, è stata rinviata di un anno e si svolgerà nel 2021 – salvo sorprese – con analoghe modalità rispetto a quelle previste. Un rinvio dettato dalla situazione pandemica e su cui sia la Regione che la RAI interverranno con una nota congiunta nelle prossime ore per spiegare le ragioni della decisione e, probabilmente, anche le volontà future.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Articolo in aggiornamento