A San Gemini esplode lo scontro politico attorno a un caso di presunta inerzia amministrativa che avrebbe comportato la perdita di oltre 23 mila euro di credito IMU del 2015 da parte del Comune. A sollevare la questione sono i consiglieri di opposizione Gregori, Diomedi, Laurucci e Camilli, che in un comunicato parlano di «un fatto grave che mette in discussione la trasparenza della gestione del sindaco Luciano Clementella».

Secondo quanto riportato nell’interrogazione a risposta scritta presentata dai consiglieri, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Terni – con sentenza n. 177/2025 depositata lo scorso 27 luglio – ha accolto il ricorso degli eredi di un imprenditore, annullando una cartella esattoriale da 23.737 euro e dichiarando il credito prescritto. La Corte, tra le motivazioni, ha sottolineato che «il Comune di San Gemini, pur citato in giudizio, non si è costituito» e che «non vi è prova documentale di atti interruttivi medio tempore notificati al contribuente». Un’inerzia che, per i firmatari dell’interrogazione, ha determinato «un danno erariale e un grave sperpero di denaro pubblico».

Da qui una serie di domande rivolte al sindaco Clementella e alla giunta comunale: «Perché l’ente non si è difeso in giudizio? Esistono atti interruttivi che avrebbero potuto evitare la prescrizione? L’amministrazione intende ricorrere in appello contro la sentenza? E ancora: se i beneficiari della pronuncia sono effettivamente familiari di primo grado del sindaco, non si configura una situazione di conflitto d’interessi? È inaccettabile – scrivono i consiglieri – che un Comune già provato dall’evasione tributaria rinunci a tutelare i propri crediti, soprattutto quando i beneficiari sono parenti del sindaco. I cittadini di San Gemini hanno diritto alla verità e alla certezza che l’interesse pubblico venga prima di tutto».

Sulla vicenda è intervenuta anche Avs San Gemini, con Francesca Cancellieri che parla di «un fatto di estrema gravità» e chiede «spiegazioni doverose». «Se quanto riportato fosse confermato – afferma – ci troveremmo di fronte a una gravissima omissione ai danni delle finanze pubbliche, aggravata dal legame familiare tra i ricorrenti e il sindaco. Serve chiarezza immediata».

Il Pd locale invece, attraverso il segretario Luca Ferrotti, giudica «inaccettabile che, in un momento in cui il Comune fatica a recuperare risorse a causa dell’evasione tributaria, si rinunci volontariamente a tutelare crediti pubblici, soprattutto quando i beneficiari sono parenti del sindaco. I cittadini di San Gemini – attacca il segretario Dem – hanno diritto a una guida trasparente, leale e al servizio esclusivo dell’interesse pubblico, non a una gestione familiare della cosa pubblica».

Contattato da umbriaOn, il sindaco Luciano Clementella ha respinto con decisione ogni accusa di irregolarità e di conflitto d’interessi, offrendo la sua versione dei fatti. «Per trasparenza – spiega – vorrei chiarire che il Comune di San Gemini ha regolarmente agito contro una cartella di pagamento notificata in ritardo, con termini di prescrizione ormai decorsi. Il contribuente in questione ha semplicemente fatto valere la prescrizione, come è suo diritto, e non vi è alcuna parentela diretta ma solo una relazione di affinità. È una persona come tutte le altre».

Il sindaco sottolinea che «il Comune ha fatto tutti gli atti dovuti» e che «se i termini sono decorsi, ciò è avvenuto per un comportamento non corretto dell’Agenzia delle Entrate. Il Comune è nella posizione corretta e gli atti lo dimostreranno. Non è vero che abbiamo perso quei 23 mila euro: ci appelleremo a chi non ha svolto correttamente il proprio dovere. Tutto questo è stato usato come pretesto politico. Io – conclude Clementella – guardo solo agli interessi della comunità, mai a quelli personali».