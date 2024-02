San Gemini entra nella rete ‘Medieval Italy’

San Gemini aderisce a Medieval Italy, la prima rete dei luoghi medievali ‘eccellenti’ che punta alla valorizzazione delle città medievali più belle d’Italia, quei Comuni caratterizzati da un patrimonio storico, culturale e monumentale, da tradizioni di carattere rievocativo e da eventi che ne rivelano la forte identità medievale. Il borgo di San Gemini, con la rievocazione storica de ‘La Giostra dell’Arme’ giunta nel 2023 alla 50° edizione, con il suo Gruppo degli Sbandieratori famoso in tutto il mondo, di cui quest’anno ricorre il 50° anniversario, e con la ‘Compagnia dell’Ariete’, compagnia di ventura e di archeologia sperimentale, non può che valorizzare questo patrimonio. Da qui la partecipazione alla BIT – Fiera Internazionale del Turismo a Milano, con il sindaco Luciano Clementella e il consigliere dell’Aurs Enrico Candelori. In uno specifico evento in fiera il sindaco Clementella ha annunciato alla stampa l’ingresso di San Gemini in questo circuito di Medieval ITALY, partner di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, di cui fanno parte 26 comuni di 9 regionali italiane. «Desidero ringraziare per l’invito ricevuto il destination manager Renato Chiti e Carlo Paolocci, presidente dell’Aurs – Associazione umbra delle rievocazioni storiche. San Gemini – afferma il sindaco Clementella – è il quarto comune umbro a far parte di questa eccellente rete dopo Narni, Stroncone e Bevagna. Facciamo parte dei ‘Borghi più belli d’Italia’ ed ora siamo particolarmente onorati di far parte anche di ‘Medieval Italy’».

