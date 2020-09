San Gemini: «Ambra Giacomelli si dimetta»

«Chiediamo le dimissioni immediate della presidente del consiglio comunale di San Gemini Ambra Giacomelli». Ad attaccare è il Coordinamento Umbria Pride – composto da Agedo Terni, Amelia Pride, Esedomani Terni, Famiglie Arcobaleno e Omphalos LGBTI – in seguito ad un messaggio lanciato via Facebook secondo cui «i genitori sono formati da una mamma ed un papà, la famiglia non si tocca….vergogna».

«Dovrebbero dare l’esempio»

Il coordinamento ricorda che il commento della Giacomelli faceva riferimento «ad un post dell’onorevole Virginio Caparvi (Lega) per il quale, cavalcando un ormai trito leitmotiv della retorica sovranista su ‘genitore 1, genitore 2’ (Giorgia Meloni docet…), ‘non possono essere discriminanti, o pericolose, le prime due parole che pronuncia ogni essere umano. Umile ma necessaria disobbedienza civile’. Pur essendo abituati a questo tipo di affermazioni demagogiche, non possiamo tacere quando vengano pronunciate da persone che ricoprono un ruolo istituzionale, che dovrebbe rappresentare tutti i cittadini, com’è appunto il presidente del consiglio comunale. Chi ricopre tali compiti istituzionali dovrebbe dare per primo l’esempio, soprattutto quando rappresenta una comunità dove sono presenti numerose famiglie arcobaleno e su cui è radicata una fitta comunità LGBT».

L’input per Clementella

Al sindaco di San Gemini viene chiesto di «dissociarsi pubblicamente da quanto sostenuto dalla presidente del consiglio comunale; chiediamo inoltre di chiarire quali interventi e misure verranno prese dall’amministrazione comunale per tutelare le persone, le coppie, le famiglie LGBT ed i loro figli dalla crescente ondata di omofobia che si sta diffondendo nel paese. Infine, vogliamo dire alla cara Ambra Giacomelli che non siamo noi a doverci vergognare, non sono i nostri figli, i nostri amici, le nostre famiglie, i cittadini LGBT di San Gemini che con la loro esistenza contribuiscono a rendere il suo paese un posto più accogliente e meno provinciale, cittadini che al pari degli altri pagano i tributi dovuti con i quali vengono finanziate pure le indennità spettanti alle cariche pubbliche».