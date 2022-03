Nuovo centro salute San Gemini inaugurato

Via libera per la nuova sede del centro di salute a San Gemini, in via Porta Romana 34/47. L’inaugurazione c’è stata martedì mattina alla presenza – in particolar modo – del sindaco Luciano Clementella e del direttore generale della Usl Umbria 2 Massimo De Fino. «L’edificio risponde a tutte le attuali normative di contenimento energetico e adeguamento sismico e si sviluppa su una superficie di 354 metri quadrati lordi, di cui 321 utili».

La novità

Il punto di erogazione dei servizi territoriali di San Gemini – spiega la Usl – dell’azienda Usl Umbria 2 fornirà prestazioni medico-assistenziali, amministrative e sociali nei nuovi locali di via Porta Romana, più accoglienti, moderni e confortevoli sia per i cittadini che gli operatori. Alla cerimonia hanno partecipato anche il direttore amministrativo della Usl Piero Carsili, il direttore del distretto di Terni Stefano Federici, rappresentanti del Comune, personale dell’azienda sanitaria ed il parroco don Gianni per la benedizione: «È una giornata importante per l’azienda sanitaria e per la comunità cittadina di San Gemini. La nuova struttura, che ospita ambulatori medici e infermieristici, uffici amministrativi e punto di prenotazione, rappresenta – le parole di De Fino – una porta di accesso, un punto di riferimento essenziale da cui i cittadini possono ricevere risposte a tutti i loro bisogni socio-sanitari». Per Clementella l’apertura «conferma l’attenzione e l’impegno dell’amministrazione comunale e della Usl 2 a potenziare la medicina territoriale e i servizi di prossimità». La struttura sanitaria, di recente realizzazione, è edificata su due piani, il piano terra dedicato agli ambulatori e il piano seminterrato destinato a parcheggi e locali tecnici.