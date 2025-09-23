Una combinazione di situazioni, alcune fortuite e altre molto meno, che ha evitato la tragedia. Quella che stava per consumarsi martedì pomeriggio a San Gemini (Terni), durante un funerale di un signore presso il duomo cittadino. Uno dei partecipanti, mentre attendeva l’arrivo del feretro, si è sentito male ed è andato in arresto cardiaco.

Proprio lì sul sagrato c’erano due volontarie della Croce Rossa di San Gemini, per ricevere la donazione che, per volontà dei familiari del defunto, sarebbe stata poi effettuata in occasione del rito funebre. Con loro, un terzo volontario della CRI sangeminese, presente al funerale in forma privata.

Quest’ultimo, quando si è reso conto dell’accaduto, ha praticato il massaggio cardiaco all’uomo che si era sentito male. E una delle due volontarie è corsa in piazza San Francesco per prendere uno dei defibrillatori installati nel centro cittadino nell’ambito del progetto ‘San Gemini città cardioprotetta’.

Così, con il massaggio e dopo le prime due ‘scariche’ – prima delle quali si era precipitato sul posto anche un medico di base il cui studio si trova a pochi passi dal duomo – il cuore dell’uomo ha ripreso a battere ed è stato possibile condurlo in ospedale, a Terni, con l’ambulanza del 118.

Per tornare alla premessa, la combinazione dei volontari della CRI, del medico – la loro prontezza – unita alla disponibilità del defibrillatore (fra scuole e centro ne sono stati installati nove negli ultimi anni, grazie ai fondi raccolti dalla locale Croce Rossa) ha consentito di salvare la vita ad un uomo. In aggiunta a ciò, sempre per volontà della CRI e nel rispetto delle norme, i macchinari vengono controllati settimanalmente per essere sicuri del funzionamento. Un caso virtuoso, e il risultato si è visto.