San Gemini, la Giostra dell’Arme festeggia i 50 anni: «Amore, passione e fede»

È uno degli eventi più attesi nell’intero territorio della provincia ternana. Due settimane e scatterà la nuova edizione della tradizionale Giostra dell’Arme a San Gemini che, quest’anno, festeggerà un traguardo di assoluto rilievo, il 50ennale: l’appuntamento è fissato da sabato 30 settembre a domenica 15 ottobre.

Come di consueto spazio ad eventi, manifestazioni, colori, sapori, racconti, immagini e suoni: «Il tempo – sottolineano gli organizzatori – ci consegna un traguardo speciale, un punto di arrivo di un viaggio che San Gemini ha iniziato nel lontano 1974. L’epoca medioevale si mischierà con il tempo della nostra storia. Una storia iniziata 50 anni fa e fatta di 50 anni di persone, di festeggiamenti, di vittorie e di sconfitte. Di ricordi indelebili, di cavalieri, di battaglie tra il biancoverde ed il rossoblu. Fatta soprattutto di amore, di passione, di fede. In poche parole, 50 anni di Giostra». Nei prossimi giorni il programma in dettaglio.