San Gemini: rapina e picchia medico, in manette 35enne

Rapina aggravata e lesioni personali. Questi i reati per i quali un 35enne italiano – R.S. le iniziali – è stato arrestato lunedì pomeriggio dai carabinieri del comando stazione di San Gemini dopo aver rapinato un uomo ed averlo costretto a prelevare soldi poco più di due settimane fa nel piccolo comune del Ternano.

La rapina e le botte

In azione il personale della sezione radiomobile. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare dopo ciò che è accaduto lo scorso 21 novembre: in quella data era stato sorpreso da un medico mentre rovistava nella sua borsa appoggiata su una sedia all’esterno di un attività di San Gemini. Il 35enne a questo punto lo ha minacciato con un coltello e si è fatto consegnare il denaro che aveva (50 euro circa), per poi colpirlo più volte con l’obiettivo di farsi portare a casa. Motivo? Era certo che avesse altro denaro. «Presso l’abitazione – spiega l’Arma – il criminale proseguiva con la sua violenza colpendo ancora la vittima con pugni, calci ed anche con un attrezzo da cucina alla testa».

Arresto

Il 35enne ha messo a soqquadro la casa del medico riuscendo a prendere altro denaro ed oggetti preziosi. Infine ha costretto la vittima a raggiungere un bancomat del centro di Sa Gemini e prelevare diverse centinaia di euro: è a questo punto che, resosi conto della presenza di altre persone, lo ha lasciato andare. Il fatto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del Comune, decisive per l’individuazione del rapinatore. Ora si trova nel carcere di Terni.