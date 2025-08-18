Niente più cena sociale il 6 settembre per il Pd di San Gemini. Almeno negli spazi che erano stati prenotati, quelli parrocchiali sottostanti la chiesa di San Bartolomeo, in via Quadrelletto. E la decisione è stata delle più sgradite, a giudicare dal fatto che per renderla nota è stato diffuso un comunicato che porta le firme – nell’ordine – del segretario locale del Pd Luca Ferrotti, del segretario regionale Damiano Bernardini, di quello provinciale Pierluigi Spinelli, dell’assessore regionale Francesco De Rebotti, dei consiglieri regionali Maria Grazia Proietti e Franvesco Filipponi e della presidente dell’assemblea provinciale del Pd di Terni, Benedetta Baiocco.

Una decisione che – riporta la nota – «è stata comunicata dal parroco ed ha destato sorpresa e amarezza tra gli organizzatori e gli iscritti, dal momento che i locali erano già stati regolarmente prenotati e la disponibilità confermata tramite la compilazione dei moduli richiesti e la consegna della documentazione necessaria alla persona incaricata della gestione degli spazi». Secondo quanto riferito al circolo Pd sangeminese, la revoca della concessione sarebbe arrivata «in seguito alle proteste di alcuni parrocchiani, contrari all’utilizzo dei locali della parrocchia per iniziative promosse da forze politiche». Il direttivo Pd locale ha espresso «perplessità per la scelta», definendola «singolare, soprattutto alla luce del fatto che lo stesso parroco partecipa a iniziative promosse dall’attuale maggioranza politica cittadina».

«Siamo amareggiati – si legge nel comunicato del circolo, firmata da tutti i citati – non solo per il ripensamento poco comprensibile, ma anche perché l’evento era già stato annunciato sui nostri canali social». I Dem tengono a ribadire che le iniziative organizzate dal circolo hanno l’obiettivo di «favorire la socialità, il dibattito democratico e l’ascolto delle persone, non lo scontro». Nonostante la vicenda, il Pd di San Gemini conferma che «la cena sociale del 6 settembre si terrà regolarmente, in una sede che verrà comunicata nei prossimi giorni». «Continueremo a promuovere occasioni di incontro e confronto con iscritti e simpatizzanti – è la conclusione -, nel rispetto della comunità e dei principi democratici».