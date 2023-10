Incidente stradale autonomo nella mattinata di sabato a San Gemini, nei pressi del cimitero comunale. Un giovane al volante di una Fiat 500, ne ha perso il controllo finendo per ribaltarsi. Fortunatamente non ha riportato conseguenze serie. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti i Carabinieri del Nor della Compagnia di Terni.

