Un 34enne di Terni, già gravato da precedenti, è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì a San Gemini dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Terni per violazione di domicilio. L’intervento dei militari è scattato all’alba di giovedì a seguito di segnalazione al 112 da parte del proprietario di un’abitazione che aveva sentito dei rumori sospetti provenire dall’esterno e temeva che qualcuno stesse tentando di entrare in casa.

La pattuglia, appena giunta sul posto, ha individuato il soggetto – il 34enne – che era entrato nel giardino della villetta bifamiliare e stava cercando di accedere all’interno dell’abitazione. Secondo quanto ricostruito, aveva scavalcato la recinzione non per rubare, ma perché voleva ‘dirne quattro’ al proprietario dell’abitazione, attuale fidanzato della sua ex compagna. Da qui l’arresto, poi convalidato dal tribunale di Terni nella direttissima che si è tenuta giovedì, con applicazione nei confronti del 34enne – difeso dall’avvocato Enrico De Luca – della misura dell’obbligo di dimora a Terni e di permanenza notturna presso il proprio domicilio.